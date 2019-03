Godín ultrapassa Maxi Pereira e torna-se o mais internacional pelo Uruguai

Lusa Comentários 25 Mar, 2019, 16:27 | Futebol Internacional

Numa partida da final da Taça da China em que o defesa do Sporting Sebastián Coates foi suplente não utilizado, Godín tornou-se o jogador com mais partidas disputadas pelo Uruguai, com mais uma internacionalização do que Maxi Pereira, que tem 125 presenças pela seleção uruguaia.



O veterano jogador do Atlético de Madrid, de 33 anos, estreou-se em representação do seu país em 2005, com 19 anos, num jogo particular com o México, tendo marcado oito golos ao longo da carreira internacional.