Goiás de Armando Evangelista empata com Ath. Paranaense

O conjunto do Paraná adiantou-se ainda na primeira parte através de Vítor Roque, aos 39 minutos, mas a equipa de Goiânia igualou já na reta final do encontro, por intermédio de Alesson, aos 81.Apesar ter somado o sétimo encontro consecutivo sem perder para o campeonato, a formação de Armando Evangelista continua ainda próxima da zona de descida, tendo, com este empate, chegado aos 23 pontos, apenas mais dois do que o Santos, 17.º e primeira equipa situada abaixo da "linha de água".