Golo ao minuto 90 trama Tottenham de Mourinho

Quando tudo se encaminhava para o segundo empate consecutivo das duas equipas, o ponta de lança brasileiro, que esta época tem estado longe da melhor forma, desenvencilhou-se do central Alderweireld e apareceu para decidir e corresponder, de cabeça, a um pontapé de canto cobrado por Robertson.



Contudo, se havia equipa que merecia sair com os três pontos de Anfiel Road era o Tottenham, mas os londrinos desperdiçaram tantas chances e acabaram por sair derrotados de um jogo em que começaram a perder, por culpa do golo do egípcio Salah (26), beneficiando de um ressalto em Alderweireld para bater Lloris.



A capacidade de contra-atacar, que tem desfeito quase todas as defesas que enfrentam a equipa de Mourinho, veio ao de cima, num passe de Lo Celso para Son (33) levar a melhor sobre Alisson.



A facilidade com que as bolas eram metidas nas costas da defensiva dos "reds" anteviam novo golo dos visitantes, contudo a baliza do guardião brasileiro estava abençoada e, prova disso, foram os dois remates de Bergwijn para fora e ao poste, seguidos de uma tentativa de chapéu, um cabeceamento a rasar o poste e um remate cruzado, todos pelo artilheiro Kane.



A jogar com algum público nas bancadas, o Liverpool, além do golo, o melhor que tinha feito nos segundo 45 minutos foi enviar uma bola à barra pelo senegalês Mane. Os "reds" são, agora, os novos líderes da "Premier League", com 28, mais três do que o segundo colocado Tottenham.