Golo aos 90+3 dá vitória ao Manchester United contra Wolverhampton

Quando o nulo no marcador parecia ditar o resultado final, um remate certeiro do jovem avançado, o 14.º esta época em todas as competições, a passe do português Bruno Fernandes, que sairia no minuto seguinte, deu a vitória aos 'red devils'.



Num jogo equilibrado, com remates de parte a parte e várias defesas importantes ora do espanhol De Gea (United) ora do português Rui Patrício, estiveram em campo um total de nove portugueses: Fernandes de um lado e oito do outro.



O guarda-redes luso, os médios Ruben Neves, João Moutinho e Vitinha e o avançado Pedro Neto foram titulares nos forasteiros, com Podence e Fábio Silva a entrarem no segundo tempo, sem que Nelson Semedo saísse do banco.



A equipa de Ole Gunnar Solskjaer subiu ao segundo lugar da Liga inglesa, a dois pontos do líder Liverpool, que joga na quarta-feira em casa do Newcastle, no regresso aos triunfos, após empatar com o Leicester (2-2).



Quanto aos 'wolves' e à 'armada' portuguesa, o resultado impõe novo jogo sem ganhar, já o terceiro consecutivo, seguindo provisoriamente no 12.º posto, com 21 pontos.



Antes, o Leeds goleou o West Bromwich por 5-0, à mesma hora que o Arsenal somava o segundo triunfo seguido, em casa do Brighton (1-0), o Burnley 'afundava' o lanterna-vermelha Sheffield United (1-0) e West Ham e Southampton empataram sem golos.



Na quarta-feira, a 16.ª ronda prossegue com o Tottenham, de José Mourinho, a receber o Fulham em busca de pôr fim a uma série de quatro jogos sem vencer, enquanto o campeão em título Liverpool visita o Newcastle.