Golo aos 90+7 dá à Juventus a liderança provisória na Serie A

Em Turim, a ‘vecchia signora’ viu o VAR anular dois golos ao avançado italiano Moise Kean, e, quando o ‘nulo’ parecia o ser resultado esperado, o suplente utilizado Andrea Cambiaso (90+7 minutos) apareceu para tornar-se na figura da partida.



Com este desfecho, a ‘Juve’ passa para o comando da Serie A, à condição, com 23 pontos, seguida do Inter Milão (segundo colocado, com 22), que, tal como o rival AC Milan (terceiro, com 21), ainda vai jogar nesta jornada. Já o Verona é 16.º, com oito.



Um golo solitário de Buongiorno diante do Lecce (1-0) revelou-se suficiente para o Torino regressar aos triunfos, seis jogos depois, enquanto no primeiro jogo do dia, Sassuolo e Bolonha, que já leva nove jogos consecutivos sem derrotas, empataram 1-1, na Mapei Stadium, em Reggio Emília.