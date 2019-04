Golo aos 90+7 dá liderança a Jeonbuk, de José Morais, na liga sul-coreana

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 12:28 | Futebol Internacional

Han Seung-Gyu deu o triunfo ao Jeonbuk nos descontos, depois de Lee Seung-Ki (45) ter colocado a equipa de Jeonju a vencer e Pesic (89) ter empatado para o conjunto da capital.



Com este triunfo, o Jeonbuk segue na liderança, com 20 pontos, os mesmos do Ulsan, e mais três do que o Seul.