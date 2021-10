Golo de Beto `ao cair do pano` vale empate da Udinese

Beto foi titular no ataque da equipa visitante e revelou-se decisivo ao estabelecer a igualdade aos 90+4 minutos, quando parecia que o triunfo não fugiria à Atalanta, que tinha inaugurado o marcador aos 56, através do médio ucraniano Ruslan Malinovsky.



A Atalanta falhou a possibilidade de se juntar, provisoriamente, ao campeão Inter de Milão no terceiro lugar do campeonato, ocupando o quinto posto da tabela, enquanto a Udinses é 13.ª classificada.