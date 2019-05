Golo de Kompany segura liderança do Manchester City

Lusa Comentários 06 Mai, 2019, 22:28 / atualizado em 06 Mai, 2019, 22:29 | Futebol Internacional

O defesa central de 33 anos, ‘capitão’ dos campeões ingleses, fez o primeiro golo da época aos 70 minutos, num encontro quase de sentido único, em que os ‘foxes’ se foram defendendo perante o amplo domínio dos líderes.



Com Bernardo Silva totalista, a equipa de Pep Guardiola segurou o primeiro posto, com 95 pontos, mais um do que o segundo classificado, o Liverpool, vencedor no sábado da visita ao Newcastle (3-2).



Por seu lado, o Leicester, que teve em Ricardo Pereira um dos defesas em evidência ao longo da partida, segue no nono lugar, com 51 pontos, a dois do Everton de Marco Silva, em oitavo, e com mais um do que o 10.º, o Watford.



Na última jornada, o City joga em casa do Brighton, que já garantiu a manutenção, à procura de conquistar o segundo campeonato consecutivo, algo que nunca conseguiram antes na sua história, que inclui cinco troféus da ‘Premier League’.



O Liverpool ainda joga a meio da semana, frente ao FC Barcelona, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, depois de ter perdido 3-0 em Camp Nou, antes de fechar a Liga inglesa em casa, frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que com a derrota do Leicester garantiu matematicamente o sétimo lugar na época de regresso ao principal escalão.