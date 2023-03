Golo de Maldini condena Inter a derrota antes de visitar FC Porto

Esta derrota, a oitava no campeonato para a formação de Simone Inzaghi, é o terceiro jogo sem vencer, nos últimos cinco, a dias de visitar o Estádio do Dragão com uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Neto de Cesare Maldini e filho de Paolo Maldini, duas lendas do AC Milan, o grande rival do Inter, foi Daniel, emprestado pela formação em que joga Rafael Leão ao Spezia, a frustrar os ‘interistas’ uma vez mais, um ‘negócio de família’ prolongado aos 55 minutos do jogo de hoje.



O jovem avançado abriu caminho a uma vitória por 2-1 num encontro decidido por grandes penalidades: Lautaro Martínez falhou um na primeira parte, deixando Dragowski defender, depois Lukaku empatou, aos 83, de penálti, como o angolano N’Zola repôs o Spezia na frente, aos 87.



O final ‘atribulado’ fez jus à toada do encontro, que na primeira parte não teve golos (e da parte da equipa da casa, salvo uma bola desviada que foi bater na barra, não teve remates), mas teve bolas aos ferros e muita insistência dos ‘vice’ da Serie A.



A derrota deixa o Nápoles destacadíssimo em primeiro, com mais 15 pontos do que o Inter, que soma 50 e pode ser ultrapassado pela Lazio e igualado por AC Milan e Roma, treinada pelo português José Mourinho.



Os napolitanos podem dilatar ainda mais a vantagem na frente no sábado, na receção à sexta classificada Atalanta, enquanto o Spezia ganha fôlego na luta pela permanência com o terceiro jogo seguido a pontuar, e apenas o quinto triunfo da época, seguindo em 17.º, acima da ‘linha de água’ por seis pontos.



Além da receção do líder à ‘europeia’ Atalanta, no sábado, a Roma de José Mourinho, castigado, recebe este fim de semana o Sassuolo, no domingo, procurando igualar o Inter, uma vez que é quarta com 47 pontos.