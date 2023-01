Golo de Mitoma com requintes de malvadez afasta Liverpool da Taça de Inglaterra

Quando parecia que o Liverpool teria de disputar no seu estádio um jogo de repetição, Mitoma desfez o empate, com um golo duplamente doloroso para os ‘reds’: por ter sido marcado aos 90+2 minutos e pela forma como tirou Joe Gómez do caminho, com uma simulação embaraçosa para o defesa, antes do remate ‘fatal’.



A derrota castiga mais uma exibição paupérrima do Liverpool, que até inaugurou o marcador, aos 30 minutos, através do médio Harvey Elliott, mas foi incapaz de suster a reação dos anfitriões, iniciada com um golo do defesa Lewis Dunk, desviando o forte remate de fora da área do ganês Tariq Lamptey.



A equipa treinada pelo alemão Jürgen Klopp voltou a perder em Brighton, duas semanas após ter sido ‘brindada’ com um categórico 3-0 na 20.ª jornada da Liga inglesa, que contribuiu para que os dois clubes se encontrem em posições inabituais na prova, com os ‘seagulls’ em sexto lugar e o Liverpool em nono.



Além da eliminação do detentor do troféu, a quarta ronda da prova, equivalente aos 16 avos de final, ficou também marcada pela vitória do Manchester City sobre o Arsenal, por 1-0, na sexta-feira, num confronto que opôs o bicampeão inglês ao atual líder destacado da Premier League.



No sábado, o Fulham, sétimo classificado no escalão principal, treinado pelo português Marco Silva, empatou 1-1 na receção ao Sunderland e terá de disputar um jogo de repetição no estádio da equipa do segundo escalão.