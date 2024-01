Golo de Rafael Leão não evita eliminação do Milan

A equipa de Milão adiantou-se no marcador pelo avançado internacional luso, à beira do intervalo, aos 45 minutos, com um remate colocado de fora da área, após um passe "açucarado" do francês Théo Fernandez, mas essa vantagem durou dois minutos, visto que a Atalanta repôs a igualdade aos 45+2, pelo neerlandês Teun Koopmeineres.



O médio da Atalanta tornar-se-ia a figura do jogo ao assinar o segundo golo, aos 59 minutos, na execução de um penálti, na sequência de uma falta do lateral esquerdo do AC Milan Alejandro Jiménez, de 18 anos.



A Atalanta garantiu assim o apuramento para as meias-finais, em que vai defrontar a Fiorentina em dois embates, o primeiro em Florença, a 3 de abril, e o segundo em Bérgamo, a 20 de abril.



A outra meia-final vai pôr frente a frente a Lazio, que eliminou a Roma, de José Mourinho (1-0), e o vencedor da partida Juventus-Frosinone, marcada para esta quinta-feira.