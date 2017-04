Lusa 22 Abr, 2017, 20:21 | Futebol Internacional

Golo de Raphael Guerreiro coloca Borussia Dortmund no terceiro lugar da Bundesliga



Redação, 22 abr (Lusa) -- Um golo do português Raphael Guerreiro garantiu hoje o triunfo por 3-2 do Borussia Dortmund no terreno do Borussia Mönchengladbach, em jogo da 30.ª jornada liga alemã de futebol, e permitiu à equipa subir ao terceiro lugar.



O golo apontado pelo internacional português permitiu ao Dortmund somar 56 pontos, mais um que o Hoffenheim, quarto classificado, que na sexta-feira empatou a um golo com o Colónia.



Marco Reus, de grande penalidade, colocou o Dortmund em vantagem, aos 10 minutos, mas ainda antes do intervalo (43) Kars Stindl restabeleceu a igualdade.



Logo no início da segunda parte (48), o Borussia Mönchengladbach ficou em vantagem na sequência de um autogolo de Marcel Schmelzer.



Pierre-Emerick Aubameyang mostrou ter sido uma aposta acertada, ao apontar o golo da igualdade, apenas dois minutos depois de ter substituído Marco Reus, aos 57 minutos.



A jornada fica para já marcada pelo segundo empate consecutivo do líder Bayern de Munique, que no domingo o Leipzig, segundo classificado, reduzir a distância para seis pontos.



Depois de há semana ter empatado sem golos com Bayer Leverkusen e de na terça-feira ater sido afastado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, a formação orientada por Carlo Ancelotti voltou a perder pontos, empatando a dois na receção ao Mainz.



A jornada fica completa no domingo com a receção do Friburgo ao Bayer Leverkusen, e com a visita do "sensacional" Leipzig ao Schalke 04.