Golo de Raphaël Guerreiro e ‘bis’ de Marco Reus na vitória do Dortmund em Berlim

O Borussia Dortmund triunfou hoje no reduto do Union Berlim, por 3-0, com um golo do português Raphaël Guerreiro e outros dois de Marco Reus, e aproximou-se do líder da Liga alemã de futebol, o Bayern Munique.