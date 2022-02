Golo de Tomas Soucek derrota Wolverhampton na visita ao West Ham

É a terceira vez na época que a equipa do português Bruno Lage sofre derrotas consecutivas no campeonato, as primeiras logo nas jornadas inaugurais (Leicester, Tottenham e Manchester United), e as segundas em dezembro (Liverpool e Manchester City).



Desta vez, depois de perder com os 'gunners' na quinta-feira (2-1), os 'Wolves' foram derrotados pelo também 'europeu' West Ham, com a equipa de David Moyes a aproveitar para ultrapassar o Arsenal no quinto lugar.



Um golo do internacional checo Tomas Soucek, solicitado por Michail Antonio, aos 59 minutos, foi o suficiente para os 'hammers' garantirem a vitória.



No Wolverhampton, que segue em oitavo após esta 27.ª jornada, mas com menos um jogo, Bruno Lage contou de início com José Sá, Rúben Neves, Trincão e Fábio Silva, e fez entrar Daniel Podence e Pedro Neto, com Moutinho sem sair do banco.



O jogo completou o fim de semana da 'Premier', numa jornada em que Chelsea, em casa com o Leicester, e Liverpool, fora com o Arsenal, tiveram os respetivos jogos adiados, por disputarem ainda hoje a Taça da Liga.



Na ronda, o Manchester City, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, aproveitou para reforçar a liderança, depois de vencer no sábado o Everton, com um golo de Phil Foden, e o Manchester United marcou passo na receção ao 'aflito' Watford (0-0).



Os 'red devils', de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, estão 'ameaçados' no quarto lugar, de acesso à 'Champions', quando têm o West Ham e Arsenal a dois pontos, com os 'gunners' a terem menos três jogos disputados.