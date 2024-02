Golo de Van Dijk no final do prolongamento dá Taça da Liga inglesa ao Liverpool

No Estádio de Wembley, em Londres, o defesa neerlandês chegou ao golo aos 118 minutos, de cabeça, na sequência de um canto cobrado pelo grego Tsimikas, depois de aos 60 ter visto um tento ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo.



O Chelsea, que procurava conquistar a sua sexta Taça da Liga, foi a primeira equipa a marcar em Wembley, mas o golo de Sterling, aos 30 minutos, também foi invalidado, por posição irregular.



Separadas por 22 pontos na Liga inglesa, liderada pelo Liverpool, as duas equipas protagonizaram um jogo equilibrado, com várias oportunidades para ambos os lados, mas no qual o Chelsea acabou por ‘quebrar’ no prolongamento.



Sem Salah e Darwin Núñez, ambos com problemas físicos, tal como o português Diogo Jota, o treinador do Liverpool foi obrigado a mexer na equipa logo aos 28 minutos, depois de o neerlandês Gravenberch ter saído lesionado, chamando a jogo o defesa Joe Gomez.



Tal como na final de 2022, em que as duas equipas decidiram o vencedor do troféu no desempate por grandes penalidades, favoráveis aos ‘reds’, o jogo chegou sem golos ao final do tempo regulamentar.



Numa altura em que já se antevia o desempate por penáltis, Van Dijk desfez o ‘nulo’, que decidiu o sucessor do Manchester United no palmarés do troféu, que a formação de Liverpool venceu de forma consecutiva entre 1981 e 1984, e depois em 1995, 2001, 2003, 2012 e 2022.



O Liverpool reforçou, assim, o estatuto de recordista de troféus desta competição, agora com mais do que o Manchester City, segundo do ranking, que tem oito.



O Chelsea, a fazer uma época pouco conseguida, como mostra o oitavo lugar na Premier League, perdeu ritmo no prolongamento, depois de ter protagonizado várias oportunidades de golo, uma das quais um potente remate ao ferro de Gallagher.



Com cinco Taças da Liga no seu palmarés, a formação londrina, venceu o troféu pela última vez em 2015, tendo sido derrotada nas finais de 2019, pelo Manchester City, no desempate por penáltis, e de 2022, pelo adversário de hoje.