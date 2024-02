Golo de Vitor Roque dá vitória ao Barcelona

Os "blaugrana" marcaram aos 63 minutos, pelo jovem brasileiro Vitor Roque, de 18 anos, que reforçou os catalães no mercado de inverno e anotou o único tento da partida apenas um minuto depois de entrar em campo, após uma assistência de Cancelo.



Num jogo em que João Félix esteve ausente devido a lesão, o FC Barcelona jogou em superioridade numérica a partir dos 67 minutos, por expulsão do defesa do Osasuna, Unai Garcia.



A estreia a marcar do internacional brasileiro permitiu ao FC Barcelona regressar aos triunfos no campeonato, depois da derrota frente ao Villarreal, com a equipa em terceiro na tabela, com 47 pontos, enquanto o Osasuna é 12.º, com 26.



O campeonato é liderado pelo surpreendente Girona, com 55 pontos, mais um do que o Real Madrid, que tem menos um jogo.