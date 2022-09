Golo do avançado português Fábio Silva dá triunfo ao Anderlecht

No Lotto Park, o ponta de lança, de 20 anos, que esta temporada foi cedido pelos ingleses do Wolverhampton aos belgas, anotou, à passagem do minuto 80, o sétimo golo na época, garantindo os três primeiros pontos na ‘poule’, da qual fazem parte ainda os ingleses do West Ham e os romenos do FCSB, que hoje se defrontam.



Em outros encontros da primeira ronda, os espanhóis do Villarreal, inseridos na ‘poule’ C, venceram por 4-3 o Lech, da Polónia, dos portugueses João Amaral, Joel Pereira, Pedro Rebocho e Afonso Sousa, enquanto o duelo entre o Nice e o Colónia, do Grupo D, terminou com um empate a um golo.



O jogo no sul de França ficou marcado pelos confrontos entre adeptos dos dois clubes, com vários feridos a registar.



Segundo a autarquia de Nice, aconteceram vários incidentes violentos em torno e no estádio daquela cidade da Riviera, com pelo menos 18 feridos reportados, três deles hospitalizados.



Entre os feridos, há um adepto dos alemães em estado grave, após ter caído de uma altura de cinco metros, já no interior do estádio.