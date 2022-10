Golo do suplente João Félix insuficiente para evitar derrota do Atlético de Madrid

Félix entrou em campo aos 60 minutos para o lugar da Ángel Correa, quando a formação madrilena perdia, desde o primeiro minuto, na sequência de um golo do congolês Bongonda.



Aos 85 minutos, quatro depois de Alex Fernandez ter feito o 2-0 para a equipa da casa, João Félix rematou de forma acrobática para o primeiro golo do Atlético, com a bola a ser desviada para a baliza por Luís Hernandez, defesa do Cadiz.



A 11 minutos dos 90, o português voltou a estar em destaque ao empatar a partida, com um remate forte de fora da área após passe de Antoine Griezmann, apontando o seu primeiro golo da época pelos 'colchoneros'.



Num final emocionante de uma partida que teve nove minutos de tempo extra, o Cadiz, antepenúltimo da classificação, garantiu os três pontos no último minuto, com um golo de Ruben Sobrino.



A equipa madrilena, adversária do FC Porto no grupo B da 'Champions', mas já sem hipóteses de garantir presença nos 'oitavos', fase na qual já estão os 'dragões', segue na terceira posição da liga espanhola, com 23 pontos, mais um do que a Real Sociedad, que domingo joga com o Bétis.



O Almería venceu o Celta de Vigo por 3-1, num jogo em que a equipa da Galiza, na qual Gonçalo Paciência entrou ao minuto 89, jogou reduzida a 10 desde os 32 minutos, devido à expulsão de Gabriel Veiga, que marcou o primeiro golo da partida aos 25 minutos.



A perder por 1-0 ao intervalo, a equipa da casa deu a volta ao resultado com golos de Lazaro (52), Cesar de la Hoz (60), e Eguaras (90+6), a passe do português Dyego Sousa, que entrou em campo aos 67 minutos.



O Celta de Vigo, que nas últimas cinco jornada somou apenas um ponto, segue na 16.ª posição, com 11 pontos, enquanto o Almeira é 13.º, com 13.