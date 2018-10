Golo italiano impede festejos antecipados de Portugal

Marcos Celso - RTP Comentários 14 Out, 2018, 21:47 / atualizado em 15 Out, 2018, 09:13 | Futebol Internacional

A Itália venceu pela primeira vez na prova, com golo de Cristiano Biragh, e evitou a festa antecipada da seleção nacional. Portugal conta 6 pontos e a Itália com 4 pontos neste Grupo 3.





Portugal passeou classe na Escócia e ficou à espera de ver o resultado do jogo em Chorzów, onde a Polónia recebeu e acabou por perder com a Itália. O golo italiano veio trocar as voltas às contas polacas - remetidos para o terceiro posto - e adiar a qualificação antecipada da seleção campeã europeia para a fase final da primeira edição da Liga das Nações.



Portugal defrontou este domingo a Escócia, em jogo particular, onde venceu por 3-1, com golos de Hélder Costa, Éder e Bruma.