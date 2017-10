Golo no último minuto dá vitória ao Paris Saint-Germain em Dijon

Lusa 14 Out, 2017, 18:20 | Futebol Internacional

O defesa belga ‘bisou’ no encontro, aos 70 e aos 90+2 minutos, e anulou o golo de Jeannot, aos 87, com o ‘PSG’ a chegar aos 25 pontos, seis mais do que o Mónaco, de Leonardo Jardim, que na sexta-feira saiu derrotado da casa do Lyon (3-2).



Já o Dijon, que não vence desde 26 de agosto, frente ao Montpellier (2-1), continua no 17.º posto, o primeiro acima da zona de descida, com seis pontos.



Apesar do amplo domínio, em posse e oportunidades, da formação parisiense, o primeiro tempo não trouxe golos, com a formação da casa, que contou com Xeka no ‘onze’, bem organizado na defesa e à procura de lançar contra-ataques.



Depois de várias tentativas de Mbappé, um dos melhores em campo, foi Neymar a desbloquear o encontro, com um remate cruzado que Reynet defendeu, para Meunier emendar para o 1-0 aos 71 mintuos.



Com o jogo controlado pelos parisienses, que até podiam ter ampliado a vantagem com um livre de Neymar, o Dijon não baixou os braços e chegou ao empate com um grande golo de Benjamin Jeannot, com um remate de longe sem que a bola caísse ao chão que ‘gelou’ a equipa de Unai Emery.



Cinco minutos depois, e no último da partida, Mbappé descobriu o defesa belga, que 'bisou' com um remate que ainda foi desviado num defesa.