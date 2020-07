Golo nos descontos dita segunda derrota seguida do Wolverhampton

Depois da derrota caseira diante do Arsenal (2-0), na ronda anterior, os 'wolves' voltaram a ceder pontos na prova, por 'culpa' de um golo do central irlandês John Egan, na sequência de um canto.



O Wolverhampton não só perdeu a oportunidade de igualar o Manchester United no quinto lugar e de pressionar os 'red devils', que na quinta-feira jogam em casa do Aston Villa, como ainda viu o Sheffield United aproximar-se na classificação.



A equipa comandada por Nuno Espírito Santo mantém-se no sexto lugar, com 53 pontos, a dois do Manchester United, mas agora tem apenas um de vantagem sobre o Sheffield United, sétimo colocado, que voltou a confirmar a 'candidatura' a uma vaga europeia.



Os internacionais portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares nos 'wolves', enquanto Rúben Vinagre, Bruno Jordão e Daniel Podence não saíram do banco de suplentes.



No topo da classificação, o Manchester City, que vinha de um desaire com o Shouthampton (1-0), voltou aos triunfos na 'Premier League', ao aplicar uma 'mão cheia' sobre o Newcastle (5-0).



O conjunto orientado por Pep Guardiola, que teve o internacional luso João Cancelo no 'onze', chegou ao triunfo com tentos do brasileiro Gabriel Jesus (10 minutos), do argelino Riyad Mahrez (21), do espanhol David Silva (65) e de Raheem Sterling (90+1), sendo que, pelo meio, o central argentino Federico Fernández ainda apontou um autogolo (58).



O internacional português Bernardo Silva foi lançado no segundo tempo, num encontro no qual os 'citizens', que ocupam o segundo posto, reduziram provisoriamente para 20 pontos a desvantagem para o líder e já campeão Liverpool, que hoje visita o Brighton.



O Burnley continua empenhado em 'intrometer-se' na luta pelas competições europeias da próxima época, tendo somado a terceira vitória nos últimos quatro jogos, ao bater por 1-0 o West Ham, graças a um golo de Jay Rodríguez, aos 31 minutos.