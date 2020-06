Golo solitário de Lewandowski confirma oitavo título consecutivo para o Bayern

O conjunto bávaro ainda teve de sofrer nos últimos instantes para segurar a vitória, face à expulsão do canadiano Alphonse Davies, aos 79 minutos, mas o 31.º tento do polaco (43) na prova, e consequente recorde pessoal, acabou por ser suficiente para o Bayern erguer o 30.ª cetro da sua história.



O clube da Baviera chegou a ser sétimo classificado ao fim de 14 jornadas, mas, desde que Hans-Dieter Flick substituiu o croata Niko Kovac no comando técnico, em novembro passado, a equipa recuperou e soma agora 76 pontos, face aos 66 do segundo classificado Borussia Dortmund, que tem menos um jogo realizado.



Com um ‘bis’ de Jonas Hofmann (11 e 30) e um outro tento de Lars Stindl (65), o Borussia Monchengladbach venceu na receção ao Wolfsburgo (3-0) e mantém viva a corrida para garantir um lugar na ‘Champions’ na próxima temporada, ocupando agora o quarto posto, com 59 pontos, enquanto os visitantes também estão em posição europeia (são sextos, com 46).



Na capital alemã, um autogolo de Ben Zolinski (27) foi suficiente para o Union Berlim passar a somar 38 pontos e ascender à 12.ª posição, depois de bater (1-0) um quase condenado e lanterna-vermelha Paderborn, com 20.



Os estreantes na 'Bundesliga' apanharam na tabela o Eintracht Frankfurt (menos um jogo) e o rival Hertha, que hoje foi derrotado (2-1) no reduto do Friburgo, sétimo com 45.