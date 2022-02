Golo tardio de Coman evita escândalo para Bayern, Liverpool "arrumou" Inter

Na Red Bull Arena, o jovem avançado Junior Adamu, de apenas 20 anos, até nem começou o encontro entre os titulares do emblema austríaco, mas 'saltou' do banco, substituindo o lesionado Noah Okafor, para causar surpresa e quase se tornar na figura maior, quando, aos 21 minutos, apontou um belo golo de pé direto, na sequência de uma jogada de transição.



Os austríacos causaram vários sobressaltos aos bávaros e podiam até ter dilatado a vantagem, não fosse o corte providencial de Benjamin Pavard, quando o guarda-redes Ulreich já estava fora da jogada.



No entanto, em cima do minuto 90, um toque subtil do experiente Thomas Muller, após cruzamento de Pavard, permitiu ao francês Koman bater Kohn, deixando tudo em aberto para a partida da segunda mão, em Munique.



No estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, o duelo entre italianos e britânicos parecia que iria terminar com o 'nulo', por culpa da falta de eficácia de ambos, face às várias oportunidades que desperdiçaram, sendo que, a melhor de todas, pertenceu aos 'nerazzurri', quando Hakan Calhanoglu acertou em cheio no ferro.



Contudo, no Liverpool, o português Diogo Jota teve uma participação discreta no primeiro tempo e acabou por ser rendido ao intervalo por Roberto Firmino, precisamente aquele que iniciou a construção do resultado confortável para encarar o segundo jogo em Anfield Road.



O ponta de lança brasileiro correspondeu da melhor maneira a um pontapé de canto cobrado por Andrew Robertson, aos 75 minutos, instantes antes do egípcio Mo Salah (83) 'selar' o triunfo, num remate de pé esquerdo no interior da grande área.



No lado britânico, o técnico Jürgen Klopp lançou de início Harvey Elliott, que se tornou no jogador mais jovem de sempre dos 'reds' a ser titular num desafio da 'Champions', com 18 anos e 318 dias, quebrando a marca do companheiro de equipa Trent Alexander-Arnold, conseguida em 2017.