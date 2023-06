Gonçalo Almeida nomeado juiz para o tribunal da FIFA

Esta é a primeira vez que um advogado português, independente da indústria do futebol, é nomeado para o Tribunal da FIFA, num processo que envolveu várias dezenas de candidaturas submetidas pelas diversas entidades responsáveis pelo futebol a nível mundial.Gonçalo Almeida, com mais de 20 anos de experiência na área do Direito do desporto, será um dos 24 juízes nomeados para a recém-criada câmara, tendo a sua candidatura sido inicialmente sugerida pela própria administração da FIFA e subsequentemente apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).”, adiantou Gonçalo Almeida, em declarações divulgadas pela sua assessoria.O causídico assumirá funções por um período de quatro anos (2023 a 2027), sendo que a Câmara de Agentes, instituída na sequência do novo Regulamento de Agentes da FIFA, terá jurisdição sobre litígios de natureza internacional entre agentes de futebol FIFA e jogadores, treinadores, clubes, federações e/ou ligas.