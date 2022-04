Gonçalo Guedes fundamental no empate do Valência

Nos arredores de Madrid, e depois de uma primeira parte que acabou em branco, Guedes, que foi titular, fez o último passe para Soler dar vantagem ao Valência, aos 57 minutos, mas Sergio Guardiola refez a igualdade, e fixou o resultado, aos 83.



No emblema forasteiro, além de Guedes, o lateral direito Thierry Correia foi igualmente titular, enquanto Kevin Rodrigues esteve também de início no Rayo, enquanto Bebé, agora internacional cabo-verdiano, foi lançado na segunda parte.



Com este resultado, o Valência segue no nono posto, com 42 pontos, e muito dificilmente terá futebol europeu na próxima temporada, enquanto o clube madrileno, promovido esta época ao primeiro escalão, está no 13.º posto, com 34, seis acima da zona de despromoção.