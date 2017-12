Gonçalo Guedes troca Paris Saint Germain por Valência

Mário Aleixo - RTP 20 Dez, 2017, 11:07 / atualizado em 20 Dez, 2017, 11:07 | Futebol Internacional

De acordo com o jornal gaulês, os dois clubes já chegaram a acordo para a transferência, a 30 de junho, do jogador formado no Benfica, que está no clube espanhol desde o início da presente temporada, por empréstimo dos gauleses.



Gonçalo Guedes foi transferido do Benfica para os parisienses a 25 de janeiro, por 30 milhões de euros, mais "um bónus adicional de sete milhões, dependente de uma futura transferência", que, segundo o L'Equipe, os gauleses acordaram com os encarnados não ter de pagar.



Na presente temporada, Gonçalo Guedes, de 21 anos, conta três golos em 12 jogos na liga espanhola e tem sido um dos jogadores em maior destaque no Valência, que ocupa o terceiro lugar da prova, a oito pontos do líder FC Barcelona.



Segundo o L'Equipe, a decisão do Paris Saint-Germain tem muito a ver com a questão do "fair play" financeiro, já que, no último defeso, os gauleses pagaram 222 milhões pelo brasileiro Neymar e mais 180 milhões pelo francês Kylian Mbappé.