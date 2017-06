Gonçalo Paciência quer chegar à final do Euro sub-21

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 11:06 | Futebol Internacional

O avançado Gonçalo Paciência expressou esta terça feira a ambição de ajudar a seleção sub-21 de futebol a, "pelo menos", repetir no próximo Europeu, na Polónia, a presença na final do último Campeonato da Europa, em 2015.



Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Rio Ave admitiu que o sonho é tema de conversa no grupo orientado por Rui Jorge e lembrou a "qualidade muito grande" da equipa, vincando a capacidade para "pensar em coisas boas para Portugal e em fazer coisas bonitas".



"Passa sempre pela cabeça. Mesmo no último Europeu isso já passava. Estamos juntos todos os dias e é natural que essa conversa surja entre nós. Pensamos em igualar pelo menos o que fizemos no último Europeu. Sabemos da nossa qualidade e ao que vamos", afirmou.



No entanto, o ponta de lança, de 22 anos, reconheceu também a forte oposição que a seleção portuguesa irá encontrar no Europeu que irá decorrer na Polónia, no qual parte integrada no grupo B, ao lado de Espanha, Sérvia e Macedónia.



"Temos de olhar também para as outras seleções: a Espanha já foi campeã várias vezes, a Sérvia já foi campeã sub-19 e sub-20 e acabamos por ser a equipa com menos história na competição. Há que encarar isto de maneira natural: temos as nossas hipóteses e as nossas qualidades. Quanto ao favoritismo, as três equipas podem passar", sublinhou.



Rui Jorge "emagrece" grupo



Do lote de 25 elementos ao dispor de Rui Jorge irão sair dois elementos para a lista final de 23 jogadores a entregar à UEFA. Após quase duas semanas de trabalho em conjunto, Gonçalo Paciência assumiu que ver dois colegas a abandonar a comitiva é "sempre uma situação complicada" na antecâmara de uma grande prova.



"Já estamos juntos há semana e meia e é natural que se vá criando os laços de uma concentração. É sempre complicado ver dois colegas partir, mas mereciam todos ir à fase final. Temos trabalhado bem e demonstrado grandes competências para estarmos lá todos", referiu.



Futuro adiado



Com o futuro em aberto depois de uma época ao serviço do Rio Ave, por empréstimo do FC Porto, o avançado confessou encarar o Europeu de sub-21 como "uma grande montra", embora tenha recusado pensar no futuro ou no clube para a próxima temporada.



"Se estivermos a pensar no que vai acontecer e no futuro, não vamos tirar grandes resultados no presente. Temos de nos concentrar no próximo jogo. Quando se faz as coisas bem, isso vem por acréscimo", declarou, acrescentando ser "mais um para ajudar" a seleção no Europeu.



Renato e Cancelo são reforços



Nos convocados figuram também elementos com experiência na seleção A, nomeadamente Renato Sanches e João Cancelo, algo que Gonçalo Paciência valorizou, destacando, sobretudo, o lado humano dos dois jogadores e a capacidade para assimilar a 'descida' aos sub-21.



"Não conhecia o Renato, o Cancelo já conhecia há vários anos dos outros escalões. São dois grandes seres humanos. Já estiveram na seleção A, chegaram aqui e tiveram um comportamento excelente. Tiveram um impacto muito forte no grupo. Olhando para eles e para a sua forma de estar, não é um passo atrás estar aqui. Têm de ser referência para nós", sentenciou.



A seleção sub-21 realiza esta terça feira mais um treino com vista limar arestas para o Europeu, que decorre na Polónia entre 16 e 30 de junho.