Goretzka operado ao joelho desfalca Bayern durante quase dois meses

O médio, de 27 anos, deverá assim perder a fase inicial da temporada do Bayern, que viaja que no dia 05 de agosto para Frankfurt, onde irá defrontar o Eintracht na primeira jornada da I Liga alemã de futebol.



O clube bávaro não estimou a duração da indisponibilidade do internacional alemão, mas, segundo a imprensa, deverá oscilar entre seis a oito semanas.



Os médicos do Bayern detetaram "uma anomalia no joelho esquerdo" do jogador, que "foi eliminada através de uma artroscopia", informou o respetivo departamento num breve comunicado publicado no 'site' do clube.



Titular indiscutível no meio campo do Bayern, Goretzka já estivera ausente da equipa ao longo de meses na temporada passada devido a problemas no joelho, e deverá ser substituído pelo novo reforço da equipa, o neerlandês Ryan Gravenberch, contratado ao Ajax de Amesterdão.



O Bayern está atualmente nos Estados Unidos, onde permanecerá até domingo para disputar as duas primeiras partidas de preparação da pré-época, frente ao DC United, em Washington, na noite de quarta para quinta-feira, e ao campeão inglês, Manchester City, na noite de sábado para domingo, em Green Bay.