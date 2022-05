Governo angolano acredita na passagem do Petro à final da `Champions` africana

"Se o adversário veio a nossa casa e marcou três golos, estou convicta de que também poderemos fazer o mesmo em casa deles", disse Ana Paula do Sacramento Neto, apelando à crença ao povo angolano, apesar de o jogo da segunda mão disputar-se no terreno do WAC Casablanca, em Marrocos.



O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, perdeu hoje em casa diante do WAC Casablanca, por 3-1, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol.



O encontro da segunda mão está agendado para 13 de maio, em Casablanca.



Na outra meia-final, os egípcios do Al Ahly recebem hoje o Antant Setif, da Argélia, em jogo da primeira mão das 'meias'.