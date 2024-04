Governo angolano nega organização da CAN2029

O governo angolano, por via do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, negou hoje a possibilidade de Angola acolher a Taça das Nações Africanas de futebol em 2029.

“Não corresponde à verdade de que vamos organizar a CAN2029. Nós vamos é fazer tudo para que nos apuremos para a CAN2025 e cheguemos à final”, disse.



Acrescentou que, para que esse desejo se concretize, é necessário que as empresas angolanas apoiem o estado, no que toca a investimentos no futebol e no desporto em geral.



Angola acolheu a Taça das Nações Africanas de futebol pela primeira e única vez em 2010, na altura em que a seleção angolana era orientada pelo treinador português Manuel José.