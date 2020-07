Governo divulga "intensamente” regras para Liga dos Campeões em Lisboa

“Iremos divulgar intensamente, designadamente através da comunicação social, também nos países dos clubes participantes e nos locais de chegada, designadamente no aeroporto de Lisboa, as regras que temos. Estamos, aliás, já a fazê-lo”, afirmou Eduardo Cabrita, referindo-se à preparação para a 'final a oito' da Liga dos Campeões, em Lisboa.



À margem de reunião de acompanhamento da estratégia de prevenção e controlo da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa (AML), o governante explicou que as regras em vigor em Portugal no âmbito da pandemia de covid-19 têm sido divulgadas “em linha inglesa, espanhola e francesa”, informando sobre o conjunto de obrigações a que os cidadãos estão sujeitos.



A informação indica ainda as medidas aplicadas em territórios em estado de contingência e na situação de alerta, “designadamente quanto a ajuntamentos e quanto à proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública”, referiu o ministro da Administração Interna.



“Em articulação entre as forças de segurança e a Polícia Municipal de Lisboa, estaremos atentos relativamente a esse período”, assegurou Eduardo Cabrita, falando sobre a 'final a oito' da Liga dos Campeões, que vai decorrer em Lisboa, com quartos de final, meias-finais e final a apenas uma mão, entre 12 e 23 de agosto.



Sem estar ainda definido o quadro dos clubes participantes, por ainda faltarem a disputa de quatro encontros dos oitavos de final, o ministro da Administração Interna reiterou que “não haverá adeptos nos estádios”, informação que é do conhecimento da organização, inclusive da Federação Portuguesa de Futebol.



“Em segundo lugar, é que aqueles que se desloquem a Portugal estão sujeitos às regras que temos em vigor, designadamente para AML”, reforçou o governante.



A pandemia de covid-19 obrigou a suspender a competição durante vários meses, com o Comité Executivo da UEFA a decidir que Lisboa vai ser o palco para o desfecho da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, com uma inédita 'final a oito', com quartos de final, meias-finais e final a apenas uma mão, nos estádios da Luz e José Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.



Portugal contabiliza pelo menos 1.719 mortos associados à covid-19 em 50.299 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).