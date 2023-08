Governo espanhol defende candidatura ao Mundial2030

", disse o ministro da Cultura e Desporto, Miquel Iceta, numa conferência e imprensa em Madrid.Miquel Iceta respondia a perguntas dos jornalistas, no final da reunião do conselho de ministros de Espanha, sobre a polémica em torno do presidente da federação de futebol, Luis Rubiales, suspenso pela FIFA por 90 dias por causa de um beijo na boca de uma jogadora da seleção espanhola.O ministro reiterou a condenação a Rubiales, tanto pelo beijo a Jenni Hermoso como pelo comportamento do presidente da federação na bancada do estádio de Sydney, na Austrália, em 20 de agosto, durante a final do campeonato do mundo de futebol feminino, que Espanha venceu.Miquel Iceta disse ainda que o governo espanhol tomou até agora todas as iniciativas que a lei lhe permite para afastar Luis Rubiales da federação, entre elas, uma queixa ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD).A comissão de presidentes das federações de futebol das comunidades autónomas de Espanha exigiu, na segunda-feira, que Luis Rubiales se demita da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de “forma imediata”, condenando os "inaceitáveis comportamentos que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol".Os presidentes das federações regionais exigiram ainda “” e comprometeram-se com “as políticas de igualdade para o desenvolvimento do futebol feminino”.Após os acontecimentos em Sydney, seguiram-se inúmeras críticas a Rubiales, tendo a jogadora Jenni Hermoso afirmado que não tinha consentido o beijo, ao contrário daquilo que garante o presidente da federação.Rubilaes disse na sexta-feira que não iria abandonar o cargo, o que provocou um novo pico de contestação e extremar das posições, com as jogadoras da seleção a anunciarem não estarem disponíveis para voltar a representar Espanha, enquanto os atuais dirigentes da RFEF se mantiverem nos cargos.No sábado, a FIFA anunciou a suspensão de Rubiales do cargo por 90 dias, e 11 membros da equipa técnica do selecionador, Jorge Vila, apresentaram a demissão. Por seu lado, o técnico condenou o "comportamento impróprio" do presidente da RFEF.