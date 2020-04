Governos federais de acordo para o regresso do futebol na Alemanha

A informação foi avançada hoje após reunião entre responsáveis dos diferentes estados, que consideram “justificável” um regresso da Bundesliga, parada devido à pandemia da covid-19, mas apenas num cenário à porta fechada.



“A Liga alemã de futebol (DFL) deverá estabelecer e impor as mais rigorosas medidas de higiene e condições médicas”, indicam os responsáveis num comunicado conjunto



Na quinta-feira é esperada uma reunião entre a chanceler Angela Merkel e os chefes de governo de cada um dos estados da Alemanha.



A Liga alemã (DFL) já tinha anunciado na última semana um regresso a partir de 09 de maio, com jogos sem público, com rigorosas medidas de higiene e testes regulares de despistagem aos futebolistas.



Caso esse regresso se confirme, a Bundesliga será o primeiro dos principais campeonatos de futebol na Europa a retomar os jogos, suspensos após o fim de semana de 07 e 08 de março devido à crise sanitária existente com o novo coronavírus.



Recentemente, o presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, alertou que “toda a Bundesliga poderá colapsar” se o campeonato não for retomado, e muitos clubes esperam terminar a época, sob pena de perderem as receitas televisivas, na ordem dos 300 milhões de euros.



Na Alemanha, o novo coronavírus já infetou 159.038 pessoas e registaram-se 6.161 mortes devido à doença.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.