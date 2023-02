Graham Arnold prolonga contrato com a Austrália

O antigo futebolista, de 59 anos, levou a Austrália à melhor campanha de sempre em campeonatos do mundo, depois de um apuramento sofrido, conseguindo vencer dois jogos na fase de grupos e perdendo com a Argentina, que viria a sagrar-se tricampeã, nos oitavos de final.



“Eu amo a Austrália e amo o futebol da Austrália e nada no futebol se pode igualar à euforia, orgulho e sentimentos alcançados no Qatar”, admitiu Arnold, em comunicado.



Graham Arnold, que comanda a seleção desde 2018, depois de ter orientado vários clubes no país e ter integrado várias equipas técnicas nacionais, tem como primeiro objetivo a Taça da Ásia, em 2024, no Qatar, e, finalmente, a qualificação para o Mundial2026, que vai ser organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México e disputado por 48 seleções.