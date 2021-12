Granada e Getafe caem frente a amadores na Taça de Espanha

Nos outros jogos do dia, os favoritos Bétis, Maiorca, Valência, Osasuna e Cádiz impuseram a lei do mais forte e seguem em frente na competição.O Bétis, com William Carvalho no "onze" titular e o guarda-redes Rui Silva no banco, venceu o Talavera por 4-2, após prolongamento, e o Valência, com Gonçalo Guedes a suplente não utilizado, derrotou o Arenteiro por 3-1, também já no tempo extra do jogo.

Por seu turno, o Maiorca "despachou" o Llanera com meia dúzia de golos (6-0), o Osasuna impôs-se ao Deportivo (2-1) e o Cádiz afastou o Albacete (1-0).