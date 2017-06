Griezmann não sai

RTP 04 Jun, 2017, 14:00 | Futebol Internacional

"O castigo do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) caiu e o Atlético não pode contratar. Com o meu conselheiro desportivo, Eric Olhats, decidimos permanecer. É um momento difícil para o clube e seria um golpe sujo sair agora", afirmou Griezmann, em declarações à estação televisiva francesa TF1.



O avançado revelou já ter dado conta da sua intenção aos dirigentes do clube madrileno.



"As perguntas sobre o meu futuro foram bastante insuportáveis", admitiu o terceiro classificado da última Bola de Ouro.



O TAS decidiu manter a proibição de o Atlético de Madrid inscrever futebolistas no mercado de verão, em julho e agosto, até janeiro de 2018, devido a irregularidades na contratação de menores.



(com Lusa)