Griezmann no Atl. Madrid até 2022

Lusa 13 Jun, 2017, 14:02 / atualizado em 13 Jun, 2017, 14:02 | Futebol Internacional

Griezmann, de 26 anos, foi sempre o melhor goleador da equipa desde que chegou aos 'colchoneros' em 2014, oriundo da Real Sociedad.



"Estou muito feliz por poder viver mais uma época convosco. Agradecerei dando tudo em campo, como sempre", disse o jogador, ao sítio oficial do clube.



Nas últimas semanas, foram várias as noticias que davam conta da sua possível saída, sendo que Griezmann nem sempre dissipou as dúvidas quanto à sua continuidade.



"Antes de mais, quero pedir desculpa às pessoas que entenderam mal as minhas declarações. Pode ser que me tenha exprimido mal ou que alguns tenham querido criar noticias onde não as havia. Desde que cheguei, dou tudo pelo meu clube, os meus companheiros e a minha equipa técnica", esclareceu.



No fim do campeonato, o francês fixou em "seis em 10" a possibilidade de rumar ao Manchester United, de José Mourinho, enquanto as de ficar seriam, segundo as suas palavras, de "sete em 10".



O próprio avançado disse, mais tarde, ao canal francês TF1, e após a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de impedir do clube de inscrever jogadores até janeiro de 2018, que "seria sujo sair neste momento".