Grupos muito complicados para FC Porto e Benfica, nem tanto para Sporting

O Sporting, campeão nacional, foi cabeça de série, colocado no pote 1 e isso beneficiou-o claramente no sorteio, evitando as equipas mais fortes e ficando integrado no grupo C, com Borussia Dortmud, Ajax e Besiktas.



Quanto a 'dragões' e 'águias', integraram o pote 3 de equipas, sorteado após os dois primeiros potes, e isso impediu-os de evitar as equipas mais fortes do torneio.



No grupo B, quando saiu o nome do FC Porto já lá estavam Atlético de Madrid e Liverpool, mas no final as coisas ainda se complicaram mais para o vice-campeão luso, já que a última equipa foi o AC Milan, a 'fava' do pote 4.



O Benfica fica no grupo E e reencontra-se com outros dois antigos campeões europeus, Bayern e FC Barcelona, sendo o quarto clube o Dínamo de Kiev.



O regresso do Sporting à 'Champions' foi afortunado, já que beneficiou do 'ranking' do país para evitar os campeões dos cinco grandes campeonatos, bem como o campeão europeu em título, Chelsea, e o detentor da Liga Europa, Villarreal.



A segunda equipa o grupo também não era das mais temíveis - o Dortmund, de Raphael Guerreiro, quando poderia ter sido Liverpool, Real Madrid, Juventus ou o muito poderoso PSG.



O grupo fecha com o campeão holandês Ajax e o Besiktas, equipas com muita rodagem nas competições europeias.



O FC Porto cruza-se com o campeão de Espanha e o campeão inglês de há dois anos, além do 'renascido' AC Milan, todos com internacionais portugueses no plantel: João Félix no Atlético, Diogo Jota no Liverpool e Rafael Leão no Milan.



O Benfica 'corre' claramente como 'outsider' atrás de Bayern e FC Barcelona, mesmo que os catalães não tenham sido campeões e sejam uma incógnita depois da saída de Messi. Apenas os ucranianos do Dínamo de Kiev são à partida mais acessíveis para os 'encarnados'.



O campeão europeu Chelsea encabeça o grupo H, que integra ainda a Juventus, de Cristiano Ronaldo, o Zenit e o Malmoe.



Já o campeão inglês, Manchester City, com Rúben Dias, hoje eleito defesa do ano, Bernardo Silva e Cancelo, ficou no grupo A, com o 'galático' PSG, reforçado com Lionel Messi, e ainda RB Leipzig e Brugge.



A outra equipa de Manchester, o United, capitaneada por Bruno Fernandes, é favorita no grupo F, onde também estão Villareal, Atalanta e Young Boys.



O grupo D tem como nomes mais fortes o Inter de Milão e o Real Madrid. Procuram a surpresa Shakhtar Donetsk e Sheriff.



O grupo aparentemente mais fraco é o G, com Lille (com vários portugueses, incluindo Renato Sanches), Sevilha, Salzburgo e Wolfsburgo.