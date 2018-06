Guarda-redes alemão Bernd Leno troca Leverkusen por Arsenal

Lusa Comentários 20 Jun, 2018, 11:25 | Futebol Internacional

Os ‘gunners’ anunciaram a chegada de Leno, de 26 anos, dizendo apenas que o negócio está dependente de “alguns procedimentos”, enquanto o conjunto da ‘Bundesliga’ anunciou que o guarda-redes “assinou um contrato de longa duração com os londrinos”.



Leno, que não foi convocado para o Mundial de 2018, vai competir pela titularidade na baliza do Arsenal com o checo Petr Cech e o colombiano David Ospina, que na terça-feira foi titular na estreia dos sul-americanos na Rússia (1-2 com o Japão).



“Depois de sete anos fantásticos, outro campeonato fascinante. Tenho a certeza que nos vamos encontrar muitas vezes nas taças europeias”, disse Leno ao sítio dos alemães.



O guarda-redes germânico, que soma seis internacionalizações, cumpriu 223 jogos no principal campeonato germânico ao serviço do Bayer Leverkusen, ao qual chegou em 2011, proveniente do Estugarda.



De acordo com a revista alemã Kicker, o negócio deverá fazer-se por cerca de 25 milhões de euros.