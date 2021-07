Guarda-redes italiano `Gigi` Donnarumma assina pelo Paris Saint-Germain

O guardião transalpino, de 22 anos, estava sem clube desde o final de junho, quando encerrou a ligação de oito anos aos `rossoneri`, emblema no qual se estreou pela equipa principal com apenas 16 anos, em 2015.

Poucos dias após ter ajudado a Itália a conquistar o Euro2020 e ser eleito o melhor jogador do torneio, `Gigi` Donnarumma reforça a constelação de `estrelas` do PSG, que já tinha assegurado para a nova época o espanhol Sergio Ramos (ex-Real Madrid), o marroquino Achraf Hakimi (ex-Inter Milão) e o holandês Giorginio Wijnaldum (ex-Liverpool).

"Estou muito satisfeito por fazer parte deste grande clube. Sinto-me preparado para enfrentar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Quero ganhar o máximo de títulos possível com o PSG e trazer alegria aos adeptos", afirmou o novo reforço do plantel comandado por Mauricio Pochettino.

Nas seis épocas em que defendeu a baliza do AC Milan, Donnarumma participou em 251 jogos e arrecadou uma Supertaça italiana, em 2016, precisamente quando se estreou pela seleção principal de Itália, com 17 anos.

No domingo, a `squadra azzurra` conquistou o Euro2020, ao vencer na final a Inglaterra no desempate por grandes penalidades, sendo que o guarda-redes se revelou decisivo para o desfecho do encontro, ao defender três remates dos ingleses.

O Paris Saint-Germain, no qual alinha o internacional português Danilo Pereira, foi segundo classificado da última edição da Liga francesa, atrás do campeão Lille, que conta com os lusos Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.