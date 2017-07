Guarda-redes mexicano Ochoa reforça Standard Liège de Sá Pinto

Lusa 09 Jul, 2017, 22:29 / atualizado em 09 Jul, 2017, 22:29 | Futebol Internacional

O Standard Liège informou ter chegado a acordo com o futebolista de Guadalajara, estando a contratação apenas dependente da realização dos habituais exames médicos.



Antes do Granada, Ochoa passou por América (México), Ajaccio (França) e Málaga (Espanha).



"É um guarda-redes espetacular, com uma grande experiência internacional. Fez um grande Mundial2014 e está pronto para um novo desafio. Vai acrescentar qualidade ao nosso grupo", disse, em comunicado, o diretor desportivo do Standard, Olivier Renard.