Guarda-redes português João Virgínia renova com o Everton até 2025

O guardião internacional sub-21 luso, de 22 anos, estava vinculado aos ‘toffees’ até 2024, tendo agora estendido a ligação até ao final da temporada 2024/25, depois de na segunda metade da última época ter sido cedido aos neerlandeses do Cambuur.



Formado no Benfica, Virgínia rumou a Inglaterra em 2015, para integrar os escalões de formação do Arsenal, tendo se transferido para o Everton em 2018. Contudo, neste periodo, apenas realizou três partidas pela equipa principal do clube de Liverpool, todas em 2020/21.



Além da cedência ao Cambuur, foi também emprestado ao Reading, em parte da época 2019/20, e ao Sporting, em 2021/22, sendo que nos ‘leões’ esteve quase sempre na ‘sombra’ de Antonio Adán e participou somente em oito encontros.