Guendouzi emprestado pelo Arsenal ao Hertha Berlim até ao final da época

“As discussões com os responsáveis convenceram-me. Não quero só desenvolver-me pessoalmente, mas quero também ajudar o clube a dar o passo seguinte. Sinto-me Hertha e Berlim”, afirmou o médio de 21 anos ao sítio oficial dos germânicos.



Guendouzi assinou pelo Arsenal há duas temporadas e fez mais de 80 jogos pelos ‘gunners’, mas desentendeu-se com o técnico Mikel Arteta durante a época passada, perdendo espaço no meio-campo londrino.