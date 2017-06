Guilherme Marinato quer explorar fragilidades lusas

O guardião lembrou o cuidado que é preciso prestar a Cristiano Ronaldo mas sublinhou: “Não nos podemos esquecer dos outros jogadores”.



Em declarações registadas pelo jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso, Guilherme Marinato revelou que a seleção portuguesa já foi minuciosamente observada pelos russos e realçou: “O que mais preocupa é a velocidade com que a seleção sai para os contra-ataques”.



Porém o guarda-redes, de 31 anos, que joga no Lokomotiv de Moscovo, embora admitindo as dificuldades do jogo realçou o “apoio do público que dará força à Rússia para ganhar ou no mínimo empatar”.