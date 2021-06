Guilherme Ramos troca Feirense pelo Arminia Bielefeld

Em declarações ao sítio oficial do clube germânico na Internet, Guilherme Ramos admitiu estar “ansioso por jogar na ‘Bundesliga’, perante os adeptos do Arminia”.



“Trata-se da primeira experiência fora do meu país e numa divisão principal. É, realmente, emocionante e mal posso esperar por começar", afirmou o jogador, de 23 anos.



Guilherme Ramos formou-se no Linda-a-Velha e, posteriormente, no Sporting, onde se estreou como sénior, na equipa B, antes de ser emprestado ao Mafra. O defesa chegou ao Feirense na temporada 2019/20, realizando 49 jogos pelo clube da II Liga.



O Feirense e o Arminia Bielefeld não divulgaram os termos da transferência, sendo que o Sporting vai receber metade do valor em causa, já que detinha 50% do ‘passe’ do jogador.