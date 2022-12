Guillermo Ochoa assina contrato pela Salernitana

O emblema de Salerno informou que o guardião, de 37 anos, “vinculou-se ao clube até 30 de junho de 2023, com opção de prolongar” esta ligação, numa breve nota divulgada no "site" oficial.



Ochoa encerrou a segunda passagem pelo América, do México, no início desta semana, depois de ter defendido a seleção mexicana no Mundial2022, naquela que foi a quinta participação de "Memo" num Campeonato do Mundo.



Além do América, o guarda-redes, que conta com 135 internacionalizações pela seleção azteca, conta no currículo com passagens por Ajaccio, Málaga, Granada e Standard Liège.