Guingamp, de Pedro Rebocho, empata e permanece em último na liga francesa

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 21:31 | Futebol Internacional

Com Pedro Rebocho em campo, o Guingamp viu-se em desvantagem no marcador aos 30 minutos – golo do atacante Andy Delort -, numa altura em que já jogava apenas com 10 jogadores, por expulsão com vermelho direto, logo aos sete minutos, de Marcus Thuram.



O empate surgiu aos 64 minutos, por intermédio de Nicolas Benezet.



O Guingamp permanece assim em último lugar da liga francesa de futebol, com apenas cinco pontos, enquanto o Montpellier é terceiro, com 16.



Noutros jogos hoje disputados da nona jornada, o Amiens venceu o Dijon por 1-0, enquanto o Estrasburgo empatou com o Angers 2-2 e o Nîmes não foi além de um nulo na receção ao Reims.



Antes, o Lille, com os portugueses José Fonte, Xeka e Edgar Ié em campo, segurou o segundo lugar, ao vencer na receção ao Saint-Etienne 3-1.



O médio francês Jonathan Bamba destacou-se na partida, ao marcar para o Lille aos 17 e 46 minutos e ao assistir o marfinense Nicolas Pepe para o terceiro, aos 85 minutos. Remy Cabella ainda empatou para o Saint-Etienne, aos 26 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



O português Rafael Leão não saiu do banco, enquanto Rui Fonte continua a recuperar de lesão.



O Lille soma assim 19 pontos, menos cinco do que o líder Paris Saint-Germain, enquanto o Saint-Etienne é quarto, com 15.