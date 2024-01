Gündogan dá vitória ao FC Barcelona em Las Palmas

No Estádio de Gran Canaria, em Las Palmas, o emblema anfitrião surpreendeu o campeão espanhol, logo à passagem do minuto 12, ao abrir o marcador por Munir El Haddadi, ex-atleta do Barça.



Um minuto antes do tento inaugural, o internacional português João Cancelo lesionou-se e foi rendido pelo dinamarquês Andreas Christensen.



No segundo tempo, Ferran Torres restabeleceu a igualdade, aos 56 minutos, e, já com João Félix - no lugar do desinspirado polaco Robert Lewandowski, sem marcar há quatro jogos - e o estreante brasileiro Vitor Roque em campo, o germânico Gündogan (90+3) cobrou a grande penalidade vitoriosa.



O penálti nasceu de um empurrão do holandês Daley Sinkgraven - expulso como vermelho direto (90+1 minutos) no lance - a Güngodan, que ocorria a um recarga, depois de um remate de João Félix que o guarda-redes Álvaro Vales não conseguiu segurar.



Na parte final, Félix ainda ofereceu um golo "feito" a Vitor Roque, que falhou de forma inacreditável.



Com este desfecho, o clube "culé" isolou-se no terceiro lugar, com 41 pontos, a sete dos líderes Girona e Real Madrid e com mais três do que o Athletic e o Atlético de Madrid, que na quarta-feira perdeu no reduto do sensacional Girona por 4-3. Já o conjunto das ilhas Canárias é 10.º, com 25.