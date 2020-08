Guus Hiddink é o novo selecionador de futebol de Curaçau

Hiddink, de 73 anos, assinou contrato válido até ao Mundial2022, a disputar no Qatar, e terá como conselheiro o antigo futebolista holandês Hedwiges Maduro.



Hiddink, que terminou a carreira de jogador em 1982, foi até setembro passado selecionador da equipa olímpica da China.



Em mais de 35 anos de carreira como treinador, Hiddink treinou clubes como o PSV Eindhoven, Chelsea e Real Madrid, e participou em vários mundiais de futebol orientando as seleções de Países Baixos, Coreia do Sul e Austrália.



Em declarações ao canal televisivo Fox Sports, Hiddink admitiu que a “escolha pode não parecer estranha, mas era difícil dizer não” à proposta apresentada pela federação de Curaçau, cuja seleção ocupa a 80.ª posição no ‘ranking’ da FIFA.



Bicentini, que estava à frente da equipa há três anos e meio e tinha contrato até 2022, soube da sua dispensa pela imprensa e mostrou-se bastante surpreendido.



“Pensei que era uma brincadeira, creio que não havia nenhuma razão para a minha saída, ganhámos quase tudo sob o meu comando”, afirmou ao jornal holandês AD.