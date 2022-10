Haaland cola City ao Arsenal

No Etihad Stadium, em Manchester, com os lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva de início, os ‘citizens’ regressaram aos triunfos graças a mais uma exibição notável do antigo jogador do Borussia Dortmund, que abriu o ativo aos 22 minutos, depois de uma assistência do guarda-redes Ederson, aumentando a vantagem de grande penalidade, aos 43.



No segundo tempo, o belga Leandro Trossard (53) encurtou distâncias para os visitantes, mas o compatriota Kevin De Bruyne, num grande disparo de fora de área, voltou a deixar o City confortável no encontro, após ser servido por Bernardo Silva, aos 75.



Assim, a equipa comandada por Pep Guardiola passa a contabilizar 26 pontos, ficando a um da liderança dos ‘gunners’, que no domingo visitam Southampton.



O Tottenham, próximo adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, é terceiro, com 23, e, em caso de triunfo na receção ao Newcastle, volta a ‘colar-se’ ao City.



À mesma hora, o Everton obteve um triunfo esclarecedor na receção ao Crystal Palace (3-0), face aos remates certeiros de Calvert-Lewin (11 minutos), Anthony Gordon (63) e Dwight McNeil (83).



O lateral esquerdo português Rúben Vinagre não constou na ficha de jogo do lado anfitrião, que passa a dividir o 11.º posto com o adversário de hoje, ambos com 13 pontos.



No primeiro jogo do dia, o Liverpool saiu derrotado do reduto do Nottingham Forest (1-0), um resultado que permitiu aos anfitriões deixar, provisoriamente, o último lugar da tabela.



No City Cround, a primeira parte não teve qualquer golo, com o tento decisivo a chegar já depois do tempo de descanso, por intermédio do avançado nigeriano Taiwo Awoniyi, quando estavam decorridos 55 minutos.



No conjunto de Merseyside, o português Fábio Carvalho foi titular, enquanto o compatriota Diogo Jota recupera de uma lesão grave nos gémeos de uma das pernas, pelo que ficará afastado dos relvados por um longo período, falhando o Mundial2022.



Os ‘reds’ seguem no sétimo posto, com 16 pontos, mas podem vir a ser ultrapassados pelo nono colocado Fulham (15), de Marco Silva, e o 10.º Brentford (14).



Já o Forest é, provisoriamente, 19.º classificado, com nove pontos, juntamente com Wolverhampton, Aston Villa e Leeds, todos com mais um do que o último Leicester.